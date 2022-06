Carabinieri: Asti, truffe non sfuggono più, + 528% scoperte

(ANSA) - ASTI, 04 GIU - Nell'ultimo anno nell'Astigiano sono diminuiti i fenomeni criminosi (-8,43%) mentre aumentano, +62%, i reati scoperti.

Lo segnala il bilancio dell'ultimo anno di attività presentato questa mattina dal comandante provinciale dei carabinieri di Asti, colonnello Pierantonio Breda.

Oltre 66mila le pattuglie impegnate sul territorio con un + 0,43% di persone controllate. In tutto oltre 81mila, di cui 21.570 con precedenti penali.

Il numero dei reati - su cui hanno agito tutte le forze dell'ordine - è passato da 6597 a livello provinciale a 5843.

Quelli per cui ha proceduto l'Arma sono passati da 4913 a 5506.

Di questi, si è passati da 952 reati scoperti a 1545. In crescita anche gli arresti: da 133 a 170 (+27.82%). Diminuiscono i furti (da 1640 a 1577), mentre aumentano le rapine, che passano da 11 a 18 (+63%). In calo, invece, quelle in abitazione. Segno più per truffe, che aumentano da 782 a 1357.

"Incoraggiante però - ha puntualizzato il comandante - l'aumento delle truffe scoperte: da 116 a ben 729, con un +528,45%. Questo ci consente di essere più efficaci nel contrasto al fenomeno".

Calano i reati connessi agli stupefacenti, che passano da 29 a 17. Aumentano le denunce per 'codice rosso'. Nell'ultimo anno sono state ricevute 35352 chiamate di emergenza.

"Più di 1 astigiano su 6 - ha concluso il comandante - ha chiesto l'intervento dei carabinieri: significa 90 interventi al giorno in media". Lunedì alle 18 il Comando provinciale festeggerà il 208esimo anniversario della fondazione dell'Arma.

(ANSA).