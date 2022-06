Torino Comics al Lingotto, il fil rouge è la magia

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - A Torino Comics 'We believe in magic'. E' la magia il tema della 26esima edizione della manifestazione che ogni anno trasforma il capoluogo piemontese nella capitale del fumetto, manga, anime, cinema, games, e-sport, videogames, cosplayer e star del web. L'evento, organizzato da Just for fun con GL events Italia, torna dal 10 al 12 giugno a Lingotto Fiere, con una collaborazione con due delle realtà più significative del territorio in ambito magico, Masters of Magic, che allestirà una scuola di magia ispirata a Harry Potter, e la Fondazione Mago Sales.

Fra le novità l'area musica, lo spazio dedicato a Diabolik per i suoi 60 anni, la mostra 'Dante e il Fumetto' nell'ambito delle celebrazioni dantesche e l'anteprima della mostra 'Play.

Videogame, arte e oltre' allestita alla Reggia di Venaria dal 22 luglio al 15 gennaio 2023, senza dimenticare le sfide di videogames e fra cosplayer internazionali. Fra gli ospiti, Giorgio Cavazzano, uno dei maestri del fumetto italiano, l'attore Kristian Nairn de 'Il trono di spade' , come Giorgio Perno e Luca Ghignone, voci, rispettivamente, di Ralph Macchio in Cobra Kai e di cartoni animati come Dragon Ball, One Piece, Naruto. Infine, alcuni dei personaggi più amati del web, come Gaia Clerici, Kurolily, Andreadel1988 e Jumbodrillo. (ANSA).