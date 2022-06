'Spazzamondo', hanno aderito 184 Comuni cuneesi

(ANSA) - CUNEO, 03 GIU - Aperte fino a giovedì le iscrizioni alla seconda edizione di 'Spazzamondo', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Crc di Cuneo che invita i cittadini a una campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati nel proprio Comune.

L'appuntamento è per sabato 4 giugno, a partire dalle 9,30: sono 184 (sul totale di 247 della provincia) le amministrazioni comunali che hanno aderito.

Fondazione Crc, in occasione dei suoi 30 anni, offre ai giovani tra i 16 e i 28 che parteciperanno a "Spazzamondo" la possibilità di accedere questa estate al Festival Collisioni. La Fondazione di via Roma a Cuneo anche quest'anno premierà i Comuni che coinvolgeranno il maggior numero di partecipanti in rapporto alla popolazione: nel 2021 il riconoscimento è andato a Savigliano, Cuneo, Revello, Rifreddo, Monticello d'Alba, Frabosa Sottana, Feisoglio, Niella Belbo e Castelletto Uzzone. Un anno fa Spazzamondo ha visto la partecipazione di 165 comuni con migliaia di volontari che hanno raccolto 30 tonnellate di rifiuti. (ANSA).