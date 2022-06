Siccità: Piemonte, inverno-primavera con -58% di piogge

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Dopo un inverno con 110 giorni senza pioggia, una primavera quasi altrettanto avara: il semestre da dicembre a maggio in Piemonte è stato il terzo più secco degli ultimi 65 anni, da quando cioè sono disponibili i dati della rete di stazioni meteo diffusa sul territorio. A tracciare il bilancio è Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nel report mensile sulla situazione idrica. In sei mesi la media è stata di 181 millimetri di pioggia, contro i 433 della serie storica, un deficit pari al 58%, che nelle pianure del Torinese e del Novarese arriva al 70%.

Maggio, il mese solitamente di piogge più abbondanti nella regione, pur facendo registrare sulla carta 16 giorni 'piovosi', ha chiuso con -30% di precipitazioni.

Il deficit dell'acqua accumulata nelle nevi è del 65%, i fiumi sono da mesi in magra e a fine maggio, ad eccezione del Toce e della Dora Baltea che presentano scostamenti negativi inferiori al 30%, l'ammanco di acqua sui restanti bacini arriva fino al 70-80%. Maggio, infine, ha fatto registrare un'anomalia di 2 gradi in più in media, con massime a metà mese di 34 gradi.

