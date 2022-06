Siccità: Bra, parchi pubblici irrigati a giorni alterni

(ANSA) - CUNEO, 03 GIU - Per la carenza idrica determinata dalla siccità, il Comune di Bra (Cuneo), 29 mila abitanti, ha deciso di dimezzare le ore di irrigazione dei parchi pubblici e ha avviato una revisione di tutti gli impianti. "Le precipitazioni dei giorni scorsi non hanno certamente risolto la grave carenza idrica in atto. - spiega una nota dell'amministrazione - Il Comune di Bra ribadisce l'importanza di rispettare l'appello a risparmiare l'acqua potabile lanciato recentemente dall'Autorità d'Ambito per i Servizi Idrici". E "per tradurre in realtà questo impegno", il Comune farà funzionare a giorni alterni gli impianti di irrigazione pubblica di "tappeti erbosi, siepi e cespugli: se è vero che in molti casi l'irrigazione pubblica pesca da pozzi autonomi e non dall'acquedotto, è altrettanto vero che qualunque sia la fonte l'acqua è una risorsa preziosa da salvaguardare".

Il Comune ha anche avviato la revisione di tutti gli impianti di irrigazione comunale per installare "centraline elettroniche per il controllo remoto: serviranno per limitare al massimo eventuali sprechi". (ANSA).