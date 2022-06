Intesa: nasce #Inside, palinsesto Gallerie d'Italia Torino

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Nasce #INSIDE, il nuovo palinsesto di incontri realizzato alle Gallerie d'Italia - Torino di Intesa Sanpaolo: avrà come protagonisti artisti, giornalisti, scrittori, musicisti, divulgatori scientifici, neurobiologi impegnati ad approfondire e sviluppare i temi del contemporaneo e del cambiamento climatico collegati alla mostra fotografica inaugurale di Paolo Pellegrin "La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia".

Il palinsesto #INSIDE è un invito a entrare nelle Gallerie per scoprire quanto di nuovo c'è in città. Un modello di public program fisico e digitale dedicato alla scoperta di un luogo e di un concetto: l'immagine e la sostenibilità ambientale e sociale. I protagonisti dei primi incontri saranno Luca Scarlini, Stefano Mancuso, Boosta con Daniel Žeželj e Alessio Tommasetti, Petunia Ollister, Alex Bellini, Hervé Barmasse e Mario Calabresi.

Il primo appuntamento, alle 18, di sabato 4 giugno, con Luca Scarlini e 'Il ritorno degli animali' (ANSA).