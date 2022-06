Giordano a Racconigi, nei quadri l'ex ospedale psichiatrico

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Dopo cinquant'anni Giancarlo Giordano, artista di Racconigi, torna nella sua città. con una mostra personale alla Pinacoteca civica Levis Sismonda.

L'inaugurazione avrà luogo domenica 5 giugno alle 18. La rassegna, promossa dalla Città di Racconigi, è organizzata dall'Associazione culturale Carlo Sismonda Aps, con il contributo della Fondazione Crt e la collaborazione di Progetto Cantoregi e Soms. Curata da Anna Cavallera, l'esposizione presenta una trentina di opere, sia pittoriche sia plastiche, che ripercorrono visivamente la lunga carriera dell'artista, dai disegni degli anni Settanta, sino alle ultime tele del 2022.

Accanto al ciclo pittorico dedicato ai pazienti dell'ex ospedale psichiatrico, si potranno ammirare i fiori, le nature morte, i paesaggi e alcune sculture: dalle figure femminili in bronzo e cemento armato alla raccolta di piccole figure in terracotta smaltata.

"Giordano è uno degli artisti più rappresentativi e amati di Racconigi. Oltre a veicolare l'immagine della città sia in Italia che all'estero attraverso la sua attività espositiva, ha saputo testimoniare le pagine più tristi e autentiche della nostra storia, legate alle vicende dell'ex ospedale psichiatrico cittadino" commenta il sindaco Valerio Oderda. "L'opera di Giordano mette in crisi la percezione naturale della realtà con la deformazione che fotografa l'apice degli abissi dell'abbandono e, contemporaneamente, la più alta capacità dell'artista di piegarsi ad accogliere il dolore e il vuoto nel cuore dell'uomo" spiega Anna Cavallera, curatrice della mostra e direttrice della Pinacoteca. In occasione dell'inaugurazione si svolgerà una performance musicale di Simona Colonna, musicista, cantante e docente, diplomata in flauto traverso e violoncello nei Conservatori di Cuneo e Torino. (ANSA).