Ypres Peace Prize, nomination per cofondatrice Piam di Asti

(ANSA) - ASTI, 02 GIU - Princess Okokon, tra i fondatori del PIAM (Progetto Integrazione Accoglienza Migranti) di Asti ha ricevuto la nomination all'Ypres Peace Prize, premio internazionale dedicato alla pace, conferito ogni tre anni dalla città di Ypres, in Belgio. Oltre al Piam, ha fondato un'attività cooperativa in Nigeria, The Liberated Women, che sostiene a livello internazionale le ragazze nigeriane vittime di tratta.

La premiazione si terrà a maggio 2023 in Belgio: "Ne siamo molto felici, perché è importante parlare di pace ed essere considerati tra gli operatori di pace più attivi a livello internazionale, in un periodo storico in cui invece è tornata all'ordine del giorno la guerra", commenta Alberto Mossino, presidente Piam Asti. (ANSA).