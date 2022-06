Salvati i tre alpinisti bloccati sul Monte Rosa

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Si è concluso positivamente l'intervento di soccorso agli alpinisti bloccati in cordata sul Monte Rosa, due uomini e una donna, tutti italiani. Sono stati recuperati e condotti in discesa lungo la via normale della Piramide Vincent dove l'elicottero li ha raggiunti. Sono stati portati ad Aosta per gli accertamenti diagnostici necessari in ospedale, poiché accusavano uno stato di ipotermia. Le loro condizioni fisiche generali, però, - fa sapere il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - non destano preoccupazione.

Uno è ricoverato in pronto soccorso con un codice verde, gli altri due illesi. (ANSA).