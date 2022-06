Giovane con machete, consigliera di FdI aggredita

Una consigliera di circoscrizione 6, Verangela Marino (FdI), è stata aggredita in strada da un gruppo di persone nello stesso giorno e a poca distanza da dove un giovane armato di un machete ne inseguiva un altro, un episodio reso pubblico dalla consigliera Valeria Rodia (Lega) della confinante circoscrizione 7 attraverso un video pubblicato sui social.

Marino, conosciuta perché quasi giorno documenta la situazione di spaccio nel quartiere con video sui social, sarebbe stata aggredita mentre si trovava in auto - si è appreso nel quartiere - da un gruppo di stranieri che hanno circondato la sua auto colpendola a calci e pugni e mandando in frantumi un finestrino. La consigliera FdI è riuscita ad ingranare la retromarcia e fuggire. Già in passato aveva subito un'aggressione.

Nel video si vede un giovane armato di machete che ne insegue un altro per le vie del quartiere Aurora a Torino. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 16 in corso Giulio Cesare, nelle vicinanze della scuola primaria 'Parini', dove, tra gli automobilisti e passanti, è scoppiata una violenta lite tra nordafricani. Nel filmato si vede giovane armato di machete e a petto nudo, con il viso sporco di sangue. "Scene di ordinaria follia - denuncia la consigliera Rodia - È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta".