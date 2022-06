Furgone brucia sulla A6, autista lo porta ad area di sosta

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Paura questa mattina sull'autostrada A6 Torino-Savona per furgone in fiamme tra Piemonte e Liguria, in direzione di Savona. Accortosi dell'incendio, l'autista è riuscito a portare il veicolo fino all'area di sosta di Priero Ovest, nel Cuneese. Il rogo è stato poi spento dai Vigili del fuoco. (ANSA).