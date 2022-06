Cordata di tre alpinisti bloccata sul Monte Rosa

(ANSA) - VERCELLI, 02 GIU - Le condizioni meteo avverse rendono difficile i soccorsi ai tre alpinisti in cordata bloccati sul Monte Rosa, a 4.100 metri di altitudine, sotto la cima della Piramide Vincent, lungo la Cresta del Soldato. Dopo i vari tentativi andati a vuoto di avvicinamento con l'elicottero, i soccorritori hanno tentato a piedi lungo la via normale della Piramide Vincent, ma hanno dovuto desistere a causa del forte vento. Un nuovo tentativo è in corso dal versante sud del Rosa, dove due tecnici del Soccorso Alpino sono stati calati con il verricello e stanno procedendo in salita.

Le operazioni di soccorso vengono condotte sia dalla parte piemontese sia da quella valdostana, spiega il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. (ANSA).