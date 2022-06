2 giugno: Torino, consegnate onorificenze al merito

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Ci sono il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, e il direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle nell'elenco degli insigniti questa mattina a Torino dell'onorificenze dell'ordine 'Al merito della Repubblica Italiana'. La cerimonia si è svolta nell'aula magna della Scuola di Applicazione dell'Esercito, in via Arsenale 22, in occasione della Festa della Repubblica. Profumo ha ricevuto la decorazione di Cavaliere di Gran Croce, mentre La Valle quella di Cavaliere.

Insieme a lui hanno ricevuto l'attestato Antonio Maria Alfano, Paolo Baldassarri, Renato Brancella, Giuseppe Calliera, Benito Castiglia, Antonio Gelao, Paolo Giannetto, Roberto Issoglio, Sergio Livigni, Maria Antonietta Luciano Fuscà, Diego Moniaci, Giuseppe Pisano, Michele Randolfi, Franco Ripa, Donatello Scarano e Maurizio Taffuri. Sono stati nominati commendatori Giovanni Battista Ardonino e Federico Bonato. Insigniti delle medaglie d'onore Giovanni Capra e alla memoria Bruno Beviacqua, Michele Centenero, Stefano Chiambalero, Pietro Comba, Achille De Guidi, Bernardino Detoma, Enrico Dovis, Francesco Fruttaz, Fiorenzo Giai Meniet e Michele Saverio Papa. (ANSA).