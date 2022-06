(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Nasce il primo gin 'made in Piemonte' al gorgonzola. Lucius Dry Gin. L'idea è di tre giovani piemontesi, Alessandro Belletti, Alessandro Romussi e Fabio Mainini, fondatori della startup Alfa Spirits.

Dopo diversi mesi di studio e di esperimenti, Alfa Spirits è riuscita a valorizzare una delle eccellenze del territorio piemontese-lombardo, oggi prodotta per più del 60% nel novarese, provincia di origine della società. Per poter creare un gin il più possibile piemontese, è stato utilizzato il ginepro che cresce naturalmente sulle montagne della Val d'Ossola. Grazie alla collaborazione con raccoglitori locali e con aziende agricole biologiche, Alfa Spirits sostiene l'utilizzo consapevole delle risorse naturali attraverso un accurato procedimento di raccolta manuale. A far da legante ai due ingredienti principali sono stati aggiunti alla ricetta muschi e licheni, botaniche inusuali nel mondo del gin ma che permettono di conferire al prodotto un sapore più complesso in grado sfumare i contorni, di armonizzare, senza coprire gli altri elementi.

"La nostra storia è nata un po' 'per caso': siamo tre ragazzi che le coincidenze della vita hanno portato a essere cognati. Dalla semplice passione abbiamo iniziato a studiare e a sperimentare fino a dare forma alle nostre idee. Eravamo soliti chiamare i nostri primi esperimenti 'Alfa' - acronimo dei nostri nomi - e dai primi tentativi Alfa 1, Alfa 2 oggi siamo diventati Alfa Spirits". spiega Alessandro Belletti, uno dei soci di Alfa Spirits. (ANSA).