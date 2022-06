Piemonte prima regione per 4/a dose contro il Covid

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Il Piemonte si conferma in testa alla classifica nazionale per la quarta dose di vaccino contro il Covid 19. Sono più di 235mila le somministrazioni effettuate alle categorie per le quali è stata autorizzata, ovvero gli immunodepressi, le persone oltre gli 80 anni, quelle sopra i 60 anni fragili e ospiti delle Rsa. In particolare la Regione Piemonte, come da proprio programma, ha già convocato entro il 31 maggio tutti coloro che hanno maturato i 120 giorni per ricevere il secondo booster.

Lo riferisce la Regione, spiegando che è molto positiva l'adesione da parte di ultraottantenni e ultrasessantenni fragili (più del 70% di chi ha ricevuto la chiamata si è presentato per ricevere la quarta dose). Prosegue intanto la vaccinazione a domicilio per i circa 20mila non trasportabili, che sarà ultimata da parte delle squadre delle Asl (Aziende sanitarie locali) entro luglio.

Per incentivare ulteriormente l'adesione alla quarta dose dall' 8 giugno sarà attivo in Piemonte per gli over 80 anni anche l'accesso diretto. Tutti coloro che avranno maturato i 120 giorni per ricevere il secondo booster riceveranno comunque l'sms di promemoria con la convocazione da parte della Regione.

"Anche in questa nuova fase della campagna vaccinale il Piemonte sta dando il massimo e di questo ringraziamo ancora una volta tutto il nostro sistema sanitario. È grazie ai vaccini che il nostro territorio ha avuto la possibilità di ripartire in sicurezza", sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla sanità, Luigi Icardi. (ANSA).