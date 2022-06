Guerlain porta a Torino 'Bee Garden', simbolo sostenibilità

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Guerlain sceglie Torino - unica città europea, oltre alla casa madre di Parigi - per celebrare i quindici anni del suo progetto sulla sostenibilità. L'azienda francese ripropone per il secondo anno la sua installazione - il Bee Garden, uno spazio experience concepito come un giardino, per far conoscere e provare ai clienti i prodotti più iconici della Maison, ma anche l'impegno per la sostenibilità e la protezione delle api - presso la Sinatra Galerie de Beauté in piazza San Carlo, un concept store di oltre 1000 metri su tre piani, firmato dall'architetto Jeannot Cerutti. In tutto sono cinque le città del mondo scelte da Guerlain per esporre fino a domenica 26 giugno la sua installazione.

Sinatra Profumerie, con un fatturato pre-pandemia di 8 milioni di euro ha 50 dipendenti, di cui 40 consulenti e professionisti. (ANSA).