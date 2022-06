Energia: Cingolani, alleanza globale come per vaccino Covid

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - "Durante la crisi del Covid ci hanno detto che per sviluppare un vaccino ci volevano 8-10 anni, ma abbiamo collaborato tutti e in 8 mesi abbiamo sviluppato un vaccino. Per l'energia serve la stessa alleanza globale". Lo ha detto il ministro Roberto Cingolani in un incontro al Festival Internazionale dell'Economia con il Nobel Michael Spence.

Strapiena la sala al Circolo dei Lettori dove era presente il Nobel, mentre Cingolani ha parlato in streaming.

"Ci sono voluti 8 mesi per il vaccino anti Covid, otto anni per arrivare alla fusione nucleare per tutti. Questa sarebbe una sfida per tutto il pianeta per ridurre le ineguaglianze globali e raddrizzare il mercato, non dimentichiamo che l'energia è la materia prima più importante", ha spiegato Cingolani.

Secondo Spence le nuove sanzioni alla Russia porteranno l'Europa in recessione, "é una decisione giusta, ma che ci farà un po' male", ha detto. "Concordo perfettamente con Spence, anzi siamo già in recessione da un certo punto di vista" ha spiegato Cingolani. (ANSA).