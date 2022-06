Basket: Derthona chiude stagione nelle semifinali

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 01 GIU - Finisce al PalaFerraris, sold-out per la Gara 3 delle semifinali di basket il percorso della Bertram Derthona nel suo primo campionato di serie A dopo la storica promozione dello scorso anno. I tortonesi sono stati sconfitti (69-77) dalla Virtus Bologna campione in carica e già vittoriosa nelle prime de partite delle semifinali giocate in Emilia. "Sinceramente, rimane un po' di dispiacere - il commento del coach Marco Remondino - perché credo potessimo giocare una partita con contenuti migliori, che avrebbe ripagato ancora di più questo splendido tutto esaurito che è motivo di orgoglio, in quanto non si deve dare nulla di scontato".

Il tecnico della Bertram fa i complimenti i suoi giocatori "per aver fatto grandi cose e i risultati conseguiti sono frutto di quanto hanno prodotto. Spesso e volentieri hanno fatto sembrare normale qualcosa che concretamente non lo è. Oltre alla soddisfazione per la buona stagione, ci deve essere la consapevolezza che c'è un margine di miglioramento che possiamo esplorare". (ANSA).