Teatro: stagione Stabile prosegue d'estate con Summer Plays

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Anche quest'anno la stagione dello Stabile si prolunga nell'estate con il cartellone della 3a edizione di Summer Plays composto di spettacoli, seminari di formazione e attività per bambini e famiglie.

Il programma si apre il 21 giugno al Teatro Gobetti con Almateatro e TerraTerra che proporranno 'La forza nascosta.

Scienziate nella Fisica e nella Storia' di Gabriella Bordin ed Elena Ruzza, per la regia di Gabriella Bordin, per proseguire fino al 12 luglio. Tra gli artisti che saliranno sul palco Irene Ivaldi e il violoncellista Lamberto Curtoni in 'Ho sognato di restare', ispirato a 'Casa di giorno, casa di notte' di Olga Tokarczuk, il 23 giugno; la Compagnia Asterlizze in 'Something about you' di Francesca Garolla, regia di Alba Maria Porto il 25 giugno; l'Accademia dei Folli con 'Over the Rainbow', una rilettura di 'Una questione privata' di Fenoglio, regia di Carlo Roncaglia il 28 giugno.

Tre i seminari in programma dedicati a scenografia, con Gregorio Zurla, dal 27 giugno all'1 luglio, drammaturgia con Letizia Russo, dal 4 all'8 luglio, e recitazione con Leonardo Lidi dall'11 al 15 luglio.

Completano la proposta estiva dello Stabile, il ritorno di 'Prato Inglese', che presenterà 'Sogno di una notte di mezza estate' di William Shakespeare per la regia di Valerio Binasco, con un nuovo cast in scena dal 16 giugno al 3 luglio al Teatro Carignano, la sede principale dello Stabile che anche quest'anno sarà offerta in visita al pubblico con i nuovi appuntamenti di 'Scena Aperta' guidati da Thea Dellavalle. (ANSA).