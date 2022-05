Scuola: ministro Bianchi, tante assunzioni mai fatte prima

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - "L'anno scorso abbiamo assunto 57.100 insegnanti, quest'anno 63.000 e 70.000 entro il 2024.

Questo governo sta facendo un numero di assunzioni mai fatte prima". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, all'incontro al Liceo D'Azeglio anteprima del Festival dell'Economia.

"Quindi capisco la posizione del sindacato sul rinnovo del contratto, per il quale comunque abbiamo messo 300 milioni in più, ma non sulla legge 36", ha aggiunto il ministro. (ANSA).