Lavoro: Conte, bene che Pd voglia accordo sul salario minimo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 MAG - "E' una buona notizia il fatto che il Pd sia pronto all'accordo sul salario minimo. C'è un nostro progetto di legge alla Commissione Lavoro del Senato presieduta dall'alessandrina Susy Matrisciano, quindi se anche il Pd ci dà una mano per approvare il salario minimo ben venga, anche perché non è una bandierina del Movimento Cinque Stelle".

Il leader M5S Giuseppe Conte, ad Alessandria per un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco Pd-M5S Giorgio Abonante, commenta così le parole del segretario nazionale del PD Enrico Letta sul salario minimo.

"Non lo facciamo per il Movimento Cinquestelle, lo facciamo per 4 milioni e mezzo di lavoratori che guadagnano qualche euro all'ora lordi, ovviamente stiamo parlando di paghe da fame - aggiunge Conte -. In Italia non c'è solo un problema di lavoratori poveri che guadagnano due euro, ma un problema anche di perdita di potere d'acquisto che si trascina da qualche decennio. Siamo il fanalino di coda in Europa. Dobbiamo recuperare il potere reale, le buste paga devono diventare più sostanziose e più pesanti. Ecco perché serve una politica dei redditi. Anche il ceto medio si sta impoverendo. Se non provvediamo immediatamente, avremo una fase recessiva che travolgerà tutto il tessuto produttivo". (ANSA).