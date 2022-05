Cannes: torinese Royal Academy ha truccato attrice Giuliano

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - E' stata la torinese Royal Academy, scuola di formazione specializzata nel make-up, a truccare con lo 'Smokey Eyes', doppio eyeliner glitterato, Francesca Giuliano, l'attrice e showgirl che ha sfilato sul red carpet di Cannes. Giuliano, la pin-up anni '50 di Avanti un Altro, è stata invitata al Festival in occasione di Elvis.

"L'apparenza è sostanza. L'incontro con personalità artistiche è un grande stimolo" spiega Stella Grossu, fondatrice e direttrice della scuola di trucco, moldava, 40 anni, una laurea in ingegneria e una carriera in ascesa nell'estetica, in Italia e all'estero. "Siamo stati contattati dallo staff di Francesca Giuliano. E' stato emozionante, la prima volta a un Festival del Cinema tra le star. In questi mesi siamo stati a Dubai, a Berlino e ci sono altri progetti in vista", racconta.

La Royal Academy, nata nel 2020 in piena pandemia, ha sede in via Santa Teresa 12, a pochi metri da piazza San Carlo, a Torino. Un team di professionisti e artisti del trucco tiene i corsi per insegnare tecniche e segreti del mestiere a studenti che vogliono lavorare nel settore e a professionisti. (ANSA).