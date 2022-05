Auto danneggiate nel centro di Casale, ricercato un uomo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 MAG - E' caccia all'uomo che nella notte ha danneggiato, e in alcuni casi anche incendiato, numerose auto - tra cui una gazzella dei carabinieri - parcheggiate nel centro di Casale Monferrato, nell'Alessandrino.

Ferita, in modo lieve, una donna, colpita da una pietra mentre apriva il bar in cui lavora. I carabinieri agli ordini del capitano Christian Tapparo sono sulle tracce dell'autore del gesto dalle motivazioni ancora da accertare. (ANSA).