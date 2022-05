Turismo: Garavaglia, serve riforma Rdc per trovare stagionali

(ANSA) - CUNEO, 30 MAG - "In Italia siamo al paradosso: c'è il 9% di disoccupazione ma le imprese turistiche non trovano 300 mila stagionali per la prossima estate. Le persone preferiscono non rischiare di perdere il sussidio. Ho proposto di dimezzare il reddito di cittadinanza se si fa un lavoro stagionale, non perderlo del tutto, così non ci sono più scuse". Così il ministro al Turismo Massimo Garavaglia (Lega), nel Cuneese per sostenere i candidati sindaci del centrodestra.

Garavaglia ha incontrato il Cda dell'Atl del cuneese. "In Germania il cicloturismo vale 20 miliardi, in Italia solo 5: la differenza è un punto percentuale di Pil e su questo dovete investire, anche nel Cuneese - sostiene -. Abbiamo siglato una partnership con Enel per installare colonnine di ricarica per e-bike lungo la Via Francigena". (ANSA).