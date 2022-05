Trasporti: sei nuovi bus Asp Asti, investiti 800mila euro

(ANSA) - ASTI, 30 MAG - Sei nuovi autobus euro 6/d sono entrati a far parte della flotta di Asp. La multiutility astigiana ha presentato oggi due mezzi Iveco Daily Citis e quattro Isuzu Novociti Life, tutti a gasolio, acquistati con parte del contributo del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile destinato al Comune di Asti nel 2019.

L'investimento è di 800mila euro, su un totale di 7,2 milioni ricevuti, che presto verranno investiti per acquistare mezzi elettrici. I mezzi sono dotati di telecamere e conta passeggeri.

I bus Iveco hanno una capienza di 35 posti, gli Isuzu di 60.

Entrambi garantiscono l'accesso ai passeggeri in sedia a rotelle.

"Sono bus destinati prevalentemente alle frazioni di Asti - commenta Fabrizio Imerito, presidente Asp - che andranno a sostituire quelli a metano ormai obsoleti". "L'obiettivo - aggiungono il sindaco, Maurizio Rasero, e l'assessore ai Trasporti, Renato Berzano - è rinnovare la flotta di Asp con mezzi elettrici, nel giro di quattro anni". "Un progetto ampio che va oltre i confini astigiani - conclude Licia Nigrogno, presidente dell'Agenzia Mobilità Piemontese - che vede coinvolti in media oltre mille mezzi in tutta la regione". (ANSA).