Torino Bellissima lascia centrodestra, no derive populiste

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Torino Bellissima, movimento fondato da Paolo Damilano, lascia il centrodestra per proseguire "autonomamente nel suo progetto di ricostruzione liberale di Torino e del Paese". Ad annunciarlo è lo stesso Damilano, il candidato sindaco civico su cui alle ultime elezioni amministrative è confluito tutto il centrodestra, che punta il dito contro la "deriva populista" della coalizione e la "profonda crisi di identità politica e di leadership" del partito che per primo ha creduto in Torino Bellissima, quella Lega che Damilano non nomina mai, "che ne mina la credibilità acquisita in questi ultimi anni di grande consenso e successo".

(ANSA).