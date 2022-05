Sanità: al Mauriziano nuova apparecchiatura radiologica

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Nuova apparecchiatura radiologica all'ospedale Mauriziano di Torino. Dono della Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi, YSIo X.Pree, questo il suo nome, consente di ottenere immagini di elevato valore diagnostico con una netta diminuzione dell'invasività biologica da radiazioni.

L'apparecchiatura è in grado di dialogare in sintonia con l'Hospital Information Service dell'ospedale, con una maggiore rapidità ed efficienza, fondamentale in un setting quale il pronto soccorso, nella gestione dei flussi dei pazienti e nelle procedure di acquisizione e refertazione.

L'ospedale Mauriziano completa così la transizione tecnologica della nuova piastra radiologica per l'emergenza, aumentando la velocità e la precisione delle diagnosi per i cittadini torinesi. (ANSA).