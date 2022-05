L'artista Marzia Boaglio apre showroom e studio d'arte

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - L'artista emergente e designer Marzia Boaglio apre a Torino il nuovo showroom e studio d'arte in via Bonafous 8/A. Un luogo, spiega l'artista, in cui interpreta "storie fatte su misura per i desideri dei suoi clienti".

Marzia Boaglio nasce come grafica e designer, lavorando all'immagine coordinata e alle medaglie dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006, all'interno del Toroc, il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi subalpine. Ha poi lavorato in proprio sviluppando il suo lato artistico per "creare emozioni su misura". "Percepisco ogni oggetto come un'opera d'arte che racconta una storia, una narrazione che prende vita e si trasforma in un elemento elegante e ricco di significato. Sogno che pezzi senza tempo trovino un equilibrio tra l'estetica moderna, con lo stile futurista, e l'artigianato tradizionali. La forza espressiva di questo stile mi ha permesso di dare nuova vita ad antiche tecniche, come l'intarsio, e realizzare con esse oggetti unici e contemporanei" spiega l'artista.

Una porta, un murales o un mobile, tutto nasce da un bozzetto su carta che rimarrà inanimato fino a che non la soddisferà il risultato. Dal bozzetto passa alla ricerca del materiale, allo studio dello sviluppo di tutto il progetto.

Nulla sarà lasciato al caso, ogni piccolo dettaglio, che si tratti di una vite o di una cerniera o chiusura particolare, ogni elemento è attentamente curato. (ANSA).