Dodici concerti in quota nel Verbano Cusio Ossola

VERBANIA, 30 MAG - Dodici concerti in quota per la XVI edizione di ' Musica in Quota', la rassegna che vede gruppi musicali e orchestre salire sulle vette del Verbano Cusio Ossola. La rassegna dal 19 giugno all'11 settembre tra la Val d'Ossola e i laghi Maggiore, di Mergozzo e d'Orta, ad altitudini comprese tra gli 800 e i 2.500 metri.

La rassegna prenderà il via da Pian d'Arla, nel Parco Nazionale della Val Grande, per l'unico concerto al tramonto realizzato in collaborazione con l'Associazione Cori Piemontesi ed eseguito dal Coro Mottarossa. Poi proseguirà al Rifugio CAI Piancavallone, all'Alpe l'Alpino in Valle Vigezzo, all'Alpe Lut sopra Premosello, all'Alpe Pero nel Cusio, all'Alpe Andolla in Valle Antrona, all'Alpe Coipo , quindi nell'area protetta del Parco Naturale dell'Alpe Devero, all'Alpe Crampiolo in Devero, quindi la sede più ad alta quota: il Rifugio CAI Città di Busto, a 2.480 metri di altitudine in alta Formazza, per spostarsi nell'alto Verbano, al Monte Carza.

Lunedì 29 agosto alle ore 6.30 la panoramica Alpe Ordine sul Lago Maggiore ospiterà il saluto musicale all'alba di una selezione di musicisti dell'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani. La rassegna si concluderà l'11 settembre, sulla cima del Monte Camoscio, poco distante dal Mottarone.

