Cavalieri lavoro: Verona, un festa per tutta l'Aurora

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - "Per me è il riconoscimento di una vita dedicata al lavoro nell'impresa di famiglia. Provo soddisfazione e una forte emozione: questo titolo è un messaggio potente che dedico alle nuove generazioni". Cesare Verona, presidente di Aurora Penne, commenta così la sua nomina a Cavaliere del Lavoro.

"La nostra azienda è proiettata alla valorizzazione dell'Alto Artigianato, un lavoro che ci rappresenta nel mondo come espressione del più autentico Made in Italy, del bello e ben fatto. Questo significa che i valori della tradizione possono essere sostenuti e proposti con propensione al futuro con grande successo e apprezzamento da parte della clientela", aggiunge Verona, quartta generazione della famiglia coinvolta nella gestione della più antica manifattura di strumenti di scrittura fondata a Torino nel 1919. "Per ogni imprenditore il Cavalierato rappresenta il massimo riconoscimento - sottolinea Verona -.

Sono certo di aver reso orgoglioso mio bisnonno che ha avviato questo percorso imprenditoriale e con lui tutta la famiglia, che per me oggi include anche tutti i collaboratori che da decenni ci accompagnano in questo viaggio. Oggi è una festa per tutta L'Aurora". (ANSA).