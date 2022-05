Basket: crac Auxilium Torino, chiesti 10 rinvii a giudizio

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - La Procura di Torino ha chiesto 10 rinvìi a giudizio nell'inchiesta sul fallimento della società di basket cittadina Auxilium. L'udienza preliminare comincerà il 6 settembre. Tra gli imputati ci sono l'imprenditore Mario Burlò e l'ex notaio Roberto Goveani, in passato presidente del Torino calcio. Sono contestate diverse violazioni, a vario titolo, della normativa tributaria e societaria.

L'Auxilium è stata una società di primo piano nella storia del basket: ha vinto una Coppa Italia (nel 2018), è stata finalista in Europa nella coppa Korac e ha giocato due semifinali per lo scudetto nel campionato italiano, (ANSA).