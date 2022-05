Infrastrutture: Morelli visita Scalo smistamento Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 MAG - Visita informale di Alessandro Morelli, viceministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, allo Scalo Smistamento ferroviario di Alessandria. Di ritormo da Asti, prima di raggiungere Milano, ha fatto tappa in via Scazzola.

Il viceministro è stato ricevuto da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, dal sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e dall'assessore regionale Vittoria Poggio.

La struttura, nel tempo, è passata a contare da 1000 a 18 dipendenti; occupa una superficie di oltre un milione di metri quadrati e oggi è solo parzialmente utilizzata con un traffico di 7mila treni l'anno.

"L'obiettivo nel prossimo quinquennio - ha detto il sindaco - è invertire la rotta, facendo in modo che Alessandria possa ricoprire un ruolo di primo piano nello scacchiere della logistica del Nord Ovest. A apprezzo l'interessamento del viceministro, che si è dimostrato particolarmente attento alla pianta dello Scalo, esaminata in modo minuzioso. Diversi, infatti, sono gli attori coinvolti e occorre farli arrivare coesi all'obiettivo. In tempi i più rapidi possibili".

"Una volta rilanciata - ha detto Morelli - la grande area di smistamento ferroviario sarà protagonista dello sviluppo della città".

"Dopo la presentazione di maggio tutto sta accelerando e questo non può che fare bene ad Alessandria e a tutto il Piemonte", sottolinea Cesare Rossini, presidente Slala (Sistema logistico del Nord Ovest d'Italia). Il 16 maggio scorso è in programma un primo sopralluogo con il Gruppo Fs e il commissario Calogero Mauceri. (ANSA).