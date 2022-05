Heysel: Juve, il ricordo deve durare per sempre

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - "L'Heysel è un ricordo che dura - e deve durare - per sempre". Con questa nota la Juventus rievoca la sera del 29 maggio 1985, quando 39 persone persero la vita in una delle maggiori sciagure della storia del calcio. "Ci sono - si legge - i ricordi di chi era lì, quella sera, e che difficilmente da allora è riuscito a guardare una partita di calcio con la stessa gioia e la stessa serenità, perché il giorno dell'Heysel è uno di quelli che segna un prima e un dopo". Il club si rivolge direttamente alle famiglie, alle quali "non smetteremo mai di stringerci, nel pensiero e nel ricordo, oggi e tutti i giorni".

Dusan Vlahovic, l'ultimo ad essere sbarcato nel mondo bianconero, ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram: "Il nostro dovere è quello di ricordare. Per rispetto di chi non c'è più, per far sì che queste cose non accadano più" scrive il serbo allegando l'immagine della targa in memoria delle vittime.

(ANSA).