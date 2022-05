Ucraina: sessanta famiglie visitano castello Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Sabato da turisti per le famiglie ucraine accolte a Moncalieri, nell'hinterland di Torino. Una sessantina di persone ha risposto all'invito del Comune per andare alla scoperta del centro storico e degli Appartamenti Reali del Castello. Ai più piccoli è stato destinato uno spazio dedicato al gioco all'interno del museo, dove hanno gustato i cioccolatini della tradizione piemontese e ricevuto alcuni gadget donati dai Carabinieri del primo Reggimento.

"So che non ci avete scelto, ma voglio che sappiate che Moncalieri sarà la vostra città per tutto il tempo che vorrete.

Non ci sono differenze con chi abita qui da più tempo. E i sogni dei vostri bambini sono i nostri sogni", ha detto salutando le famiglie il sindaco, Paolo Montagna. "Il desiderio di conoscere la città è stato tra i primi espressi dalle giovani mamme che hanno subito iniziato a frequentare il nostro corso di italiano - aggiunge l'assessore alla Pace Silvia Di Crescenzo - L'accoglienza dei profughi ucraini ci sta mettendo di fronte a bisogni di integrazione, anche culturale, molto diversi rispetto ad altre emergenze legate all'immigrazione che abbiamo gestito negli anni, e a cui intendiamo dare una risposta di Comunità ".

L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Moncalieri, attraverso il progetto Moncalieri per l'Ucraina, in collaborazione con il Primo Reggimento Carabinieri Piemonte, la Direzione Regionale Musei, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e l'Associazione Amici del Real Castello. (ANSA).