Rubano bus e finiscono contro auto in sosta, ricercati

(ANSA) - ASTI, 28 MAG - Sono saliti su un autobus, parcheggiato nei pressi del deposito, e lo hanno messo in moto finendo contro un'auto in sosta. Fuggiti a piedi, i responsabili, tre giovani secondo le prime informazioni, sono ora ricercati dai carabinieri. E' accaduto la scorsa notte ad Asti, in Vicolo Goito. Nessuno è rimasto ferito ma l'incidente poteva avere ben altre conseguenze. Per i militari dell'Arma potrebbe essere stata una bravata. (ANSA).