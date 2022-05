Malattie rare: Iicb, modello Regione Piemonte è da seguire

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Il Piemonte è l'unica regione ad avere finora inserito l'insufficienza intestinale cronica benigna (Iicb) nell'elenco delle malattie rare e segue attualmente 500 pazienti. E' quanto è stato sottolineato al convegno organizzato oggi, a Torino, dall'associazione 'Un filo per la vita onlus'.

"Con largo anticipo sulla normativa nazionale, - ha spiegato Raffaella Ferraris (Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della direzione Sanità e Welfare della Regione) - ha da sempre strutturato i percorsi dedicati alla nutrizione, sia clinica sia territoriale, a beneficio e tutela dei pazienti.

La nutrizione è da sempre considerata non solo come supporto di altri percorsi assistenziali ma come cura essa stessa".

Simone Baldovino (Centro di Coordinamento della Rete per le Malattie Rare del Piemonte e Valle d'Aosta) ha ricordato come il Piemonte abbia posto "rilevante attenzione" alle malattie rare "sin dal 2004, quando è stata costituita una rete che prevedeva il coinvolgimento di tutti gli specialisti della regione, arrivando a raccogliere quasi 45.000 casi. Unica regione in Italia, ha scelto di esentare tali pazienti come extra L.E.A.

essendo consapevole delle gravi problematiche assistenziali e di trattamento connesse alla patologia Iicb".

Un modello, quello piemontese che l'Associazione Un Filo per la Vita vorrebbe estendere a livello nazionale "le gravi difformità regionali nell'erogazione delle terapie salvavita - spiega la onlus - è un gap che produce una rilevante ineguaglianza di opportunità di accesso alle cure". (ANSA).