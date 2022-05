Strade chiuse per Fast X, lunghe code di auto e proteste

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - 'Fast & Furious' manda in tilt il traffico lungo il Po nel centro di Torino. Per la quarta giornata di riprese del decimo film della celebre saga il Ponte Umberto I è stato chiuso alla viabilità e questo ha portato a lunghe code in corso Vittorio Emanuele e corso Cairoli, dove le auto viaggiano a passo d'uomo. Si registrano ingorghi anche nelle vie adiacenti. Molte le proteste degli automobilisti. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. (ANSA).