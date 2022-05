Sicurezza: riattivato posto fisso polizia all'ospedale Asti

(ANSA) - ASTI, 27 MAG - Da oggi è di nuovo attivo il posto fisso di polizia all'ospedale di Asti. Era stato sospeso durante la pandemia. Lo prevede il protocollo d'intesa siglato oggi tra il direttore generale dell'Asl, Flavio Boraso, e il questore di Asti, Sebastiano Salvo.

L'ufficio si trova al pronto soccorso, dove presta servizio un ufficiale di polizia giudiziaria dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato.

"La prima mission del posto di polizia è la raccolta diretta dei referti - spiega il questore - ma come conseguenza c'è anche l'innalzamento dei livelli di sicurezza. Si sta valutando di unire le forze con la polizia locale, per coprire l'intero quadrante orario 8-20". Assicura "grande collaborazione con la Questura per trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e lavoro sanitario", il direttore Boraso. Sempre garantita la presenza di una guardia giurata all'ingresso del pronto soccorso. (ANSA).