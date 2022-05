Sanità: nuova Terapia semi-intensiva al Martini di Torino

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Nuovo reparto di Terapia Semi-Intensiva e Medicina d'Urgenza al Martini di Torino. Quasi 500 metri quadrati, nelle vicinanze del Pronto Soccorso ristrutturato lo scorso ann, che rappresentano per l'ospedale un "segnale di rinascita - osserva l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, che lo ha inaugurato oggi - dopo la drammaticità dei momenti vissuti nei mesi più intensi dell'emergenza pandemica". Dotato delle migliori tecnologie, l'investimento complessivo, realizzato nell'ambito del Piano Arcuri, è stato di 580 mila euro per le opere di riqualificazione e di 450 mila euro per le attrezzature elettromedicali.

"Il nuovo Reparto è posto nelle immediate vicinanze del Pronto Soccorso e della Radiologia d'Urgenza per accogliere quei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso che presentano una condizione di particolare criticità, in modo da poter garantire una diagnosi e una cura quanto più pronte possibili - spiega Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino - il nuovo Reparto permette brevi ricoveri sia per il trattamento della fase acuta della malattia, che per la diagnosi della stessa, che per la predisposizione di una degenza nei reparti specializzati". (ANSA).