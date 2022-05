Pnrr: Lo Russo 'occasione unica, non lasciamocela scappare'

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "È un'occasione unica, non possiamo lasciarcela scappare. Il presidente Draghi ha dimostrato grande attenzione per Torino. Se lavoriamo insieme e con questa sintonia totale con la Regione riusciremo a fare ripartire il territorio". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenendo alla tappa torinese del tour Italia Domani per fare il punto sui fondi del Pnrr.

"Oggi è una giornata importante - ha spiegato Lo Russo - per fare il punto sui fondi del Pnrr a Torino, oltre 3 miliardi di euro che da qui al 2025-26 verranno impiegati. Verranno illustrati i diversi asset, dai piani urbani integrati di rigenerazione delle periferie, la metropolitana, le grandi infrastrutture, il rinnovo del parco mezzi e tutti gli interventi culturali che faremo. Quindi è davvero una importante modalità di confronto di tutto il lavoro che stiamo facendo in questi mesi. La tabella di marcia è molto stringente, stiamo rispettando i tempi, ne siamo davvero contenti. Non è facile, richiede un grandissimo lavoro della macchina amministrativa, però finora siamo davvero in tempo su tutto". (ANSA).