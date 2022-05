Pnrr: Cirio, al Piemonte già assegnati 4,7 mld su 6 previsti

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "Al Piemonte spettano circa 6 miliardi, di questi 4,7 ci sono già stati assegnati. Oggi facciamo un punto con il governo, i ministri che partecipano sono qui in rappresentanza del premier Draghi". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo alla tappa torinese del tour Italia Domani per fare il punto sui fondi del Pnrr.

"Abbiamo ben chiara con il sindaco Lo Russo la visione per il rilancio di Torino e del Piemonte. Voglio rappresentare qui un territorio che sa lavorare insieme, è il momento di andare d'accordo. Tutto quello che il governo vorrà investire in Piemonte verrà speso e speso bene" ha affermato Cirio. (ANSA).