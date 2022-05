Digitale: Mediability festeggia 20 anni, ora Metaverso e NFT

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Ha festeggiato vent'anni di attività Mediability, fondata a Torino con l'obiettivo di creare un'identità digitale alle aziende non ancora presenti sul web e che ha poi ampliato il suo raggio di azione. Oggi l'agenzia si compone di 5 reparti distinti, ma interconnessi tra loro: Media Coverage Analysis e Media Reputation, Press Office, Social Media Intelligence, Visual Communication, Web e Social Solutions. Il team è formato da 25 professionisti, con una netta prevalenza di donne. e un'età media di 34 anni, tutti in possesso di formazione accademica. Oltre 60 i clienti attivi, di cui il 50% multinazionali, appartenenti ai più svariati settori merceologici.

"Dal 2001 a oggi la media annuale di incremento del fatturato supera il 15% - sottolinea Edoardo di Pisa, ceo di Mediability - da qui partiamo per affrontare le nuove frontiere della comunicazione - Metaverso, NFT e Blockchain e presto amplieremo i nostri servizi in questa direzione".

A Torino Mediability ha promosso l'evento 'Meet the Ability', un'occasione per fare il punto "sui cambiamenti della comunicazione d'impresa e sulle tecnologie più innovative ed efficaci per affrontare al meglio le nuove frontiere della comunicazione" (ANSA).