Da Francia in Palestina su un carretto, tappa nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 27 MAG - Ha fatto tappa nell'Astigiano il viaggio dalla Francia verso la Palestina di Yousef Najmeddin con la moglie e i quattro figli su un carretto trainato da un'asinella. Partiti da Bazaiges, un piccolo comune dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira avevano varcato i confini con l'Italia lo scorso 8 maggio, entrando in Valle di Susa. Najmeddin, che ha nazionalità francese, aveva lasciato la Palestina nel 2010 per cercare fortuna in Europa e ora vuole tornarci per far conoscere la sua terra d'origine ai figli, passando però per l'incontro con le popolazioni durante il lungo tragitto.

Nella tappa astigiana Najmeddin e la sua famiglia hanno incontrato il sindaco di San Damiano, Davide Migliasso, e hanno ricevuto prodotti tipici per continuare il loro cammino.

Procedono a tappe forzate: in media percorrono 10 km al giorno.

(ANSA).