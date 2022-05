Rocambolesco inseguimento a Torino, è primo ciak Fast X

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Primi ciak, a Torino, per Fast X, capitolo numero 10 della saga di Fast & Furious. Dopo due giorni di prove tecniche, questa mattina in zona Crimea sono iniziate le riprese di una delle scene ad alto tasso di spettacolo a cui la serie di film ha abituato il pubblico. Sotto lo sguardo di tanti curiosi, tenuti a distanza per motivi di sicurezza, la troupe è impegnata con le sequenze di un bus che viene investito da una grande palla futuristica, alcune auto dei carabinieri coinvolte negli inseguimenti e gruppi di comparse che fuggono spaventate. Lo spettacolo aumenterà ancora quando la palla prenderà fuoco durante l'inseguimento che dovrebbe concludersi nel fiume. Le lunghe attese fra un ciak e l'altro non scoraggiano i tanti torinesi che sperano di assistere in diretta a fughe rocambolesche, esplosioni e rombi di motori. (ANSA).