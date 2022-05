Protezione ed equitazione ad Area X con i fratelli Correddu

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - La passione sportiva, i valori che lo sport trasmette e il tema della protezione tornano protagonisti ad Area X, il primo spazio esperienziale dedicato alla cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura nel centro di Torino.

Venerdì 27 maggio alle ore 12, in streaming su areax.info e su ansa.it, è infatti in programma il secondo appuntamento della seconda stagione di 'Protezione e Sport', calendario di incontri online con giovani campioni dello sport intervistati dal giornalista Massimo Caputi. Ospiti dell'incontro Francesco e Lorenzo Correddu, giovani fratelli che con il cognome condividono anche la passione per l'equitazione. Uno sport sul quale Intesa Sanpaolo concentra la sua attenzione da diversi anni, come testimonia la sua presenza dal 2016, come main sponsor, al prestigioso concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Anche in questa edizione, che prende il via proprio oggi, Intesa Sanpaolo è presente oltre che come main sponsor anche con uno stand dedicato alla cultura della protezione.

