Ormea ospita il Congresso nazionale di speleologia

(ANSA) - CUNEO, 26 MAG - Ormea ospita dal 2 al 5 giugno il XVIII Congresso nazionale di speleologia, organizzato dalla Agsp, associazione gruppi speleologici piemontesi. Titolo dell'appuntamento è "La melodia delle grotte" e sarà ricordato Giovanni Badino, grande figura della speleologia nazionale, morto 5 anni fa, e che proprio del Marguareis, grande montagna dell'alta Val Tanaro in cui si tiene il convegno, ha scritto pagine memorabili dell'esplorazione in grotta.

Ormea è nell'area del parco Alpi Marittime che ha dato il patrocinio alla manifestazione. "Badino amava studiare il suono che caratterizza ogni grotta, il suo timbro, la sua armonica, la sua melodia - diono gli organizzatori dell'appuntamento - il Congresso sarà l'occasione per affrontare argomenti molto diversi fra loro, che spaziano dalla scienza alla cultura, passando dalla documentazione, perché conoscere e condividere devono essere imprescindibili dalla Speleologia".

Gli appuntamenti iniziano giovedì 2 giugno con incontri al salone Società Operaia e alla sede della scuola forestale, tavole rotonde, sessioni speleologiche e scientifiche come la "Microbiologia in ambiente sotterraneo", ma anche concerti, proiezioni e una mostra fotografica. Gli atti del Congresso verranno pubblicati nell'ambito delle Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, grazie al contributo della Società Speleologica Italiana. (ANSA).