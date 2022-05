I giardini segreti di Aurora, performance teatro sociale

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - I Giardini segreti di Aurora è la performance conclusiva del percorso di formazione in Teatro Sociale e di Comunità di Creativa, la scuola di formazione di base curata da Sct Social Community Theater Centre con sede in Spazio Bac a Torino, primo centro italiano dedicato al welfare culturale.

L'esperienza artistico-formativa, rivolta a giovani adulti universitari e non solo, è giunta alla quinta edizione e avrà un suo spazio 'di restituzione pubblica' domenica 29 maggio alle 18 nel Giardino della Magnolia di via Cottolengo a Torino attraverso una performance aperta a tutti. Alla costruzione dell'evento sono stati coinvolti anche gli abitanti e le realtà del quartiere Aurora con l'obiettivo di promuovere benessere e coesione sociale attraverso l'arte. Tema cardine, il rapporto dei singoli cittadini con il verde pubblico come risorsa di benessere e socialità, in particolare durante e nel periodo post pandemico. Attraverso interviste teatrali le storie narrate dagli abitanti sono diventate sulla scena teatrale un'unica storia collettiva.

Giovedì 30 giugno sarà aperto al pubblico un giardino privato all'interno del Distretto Barolo di via Cottolengo, Il Giardino della Magnolia, destinato a nuove proposte culturali e artistiche per i cittadini del quartiere e torinesi. (ANSA).