Camera Books, doppio appuntamento di editoria fotografica

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Camera - Centro Italiano per la Fotografia propone un doppio appuntamento di approfondimento, in due giorni consecutivi, con le novità dell'editoria fotografica italiana per scoprire tre nuovi progetti, direttamente dalla voce dei loro autori: The Complete Works di Francesco Jodice, Scalandrê di Marco Zanella e Whatever di Chiara Fossati. Gli appuntamenti si inseriscono nel calendario di attività in occasione di "Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York", mostra visitabile fino al 26 giugno, che è introdotta da un focus, a cura di Barbara Bergaglio, dedicato ad alcuni dei volumi più importanti della prima metà del Novecento, come Urformen der Kunst (1928) di Karl Blossfeldt o Foto-Auge: 76 Fotos der Zeit (1929) di Franz Roh e Jan Tschichold, vere e proprie pietre miliari della storia della fotografia.

Con questi incontri Camera propone, così, un salto dall'editoria storica a quella contemporanea, a testimonianza di come la fotografia trovi tutt'ora una piena valorizzazione all'interno di questo settore, oggi sempre più in espansione.

Ad accompagnare entrambi gli appuntamenti seguirà la firma delle copie. (ANSA).