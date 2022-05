Biella si candidato ad ospitare primo Recycling hub italiano

(ANSA) - BIELLA, 26 MAG - Il Biellese si candida ad ospitare il primo Recycling Hun italiano, un centro di riciclaggio dedicato al tessile così da sopperire alla mancanza di materie prime e allo stesso tempo puntare su una economia circolare. Al lanificio Sella è stato siglato oggi un accordo tra le parti coinvolte.

"Si deve puntare su una economia circolare e nel Biellese abbiamo le conoscenze per realizzare tutti i passaggi", spiega l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

L'intenzione è di far diventare l'hub un punto di riferimento per il sud dell'Europa. Per la realizzazione del progetto si parla di 22 milioni dieuro: 15 milioni solo per il centro e 7 milioni per avviare l'attività.

Il protocollo è stato firmato da Regione Piemonte, Provincia di Biella, Uib, Confindustria Piemonte e Camera di Commercio Monte Rosa Laghi e Alto Piemonte. (ANSA).