Vino: a Novara rassegna per i nebbioli dell'Alto Piemonte

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Dal 28 al 30 maggio al Castello Visconteo Sforzesco di Novara torna in presenza 'Taste Alto Piemonte', la rassegna, giunta alla 5/a edizione, che riunisce una cinquantina di produttori aderenti al Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. Oltre ai canonici banchi d'assaggio, quest'anno serate tematiche nei locali e cene con i produttori.

La kermesse, organizzata dal Consorzio con il patrocinio del Comune di Novara, sarà aperta al pubblico, il sabato e la domenica mentre la giornata di lunedì 30 maggio sarà riservata agli operatori del settore e alla stampa.

"Vogliamo coinvolgere sempre più tutti gli attori del territorio per valorizzare l'Alto Piemonte, ancora troppo poco conosciuto ma ricco di bellezza - dice Andrea Fontana, presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte - I protagonisti non saranno solo le cantine e i produttori di vino, ma tutti gli stakeholder sono invitati a partecipare: gli operatori di settore, le attrazioni turistiche, i luoghi di cultura, le aziende di prodotti locali e gli appassionati".

In programma anche seminari tematici di approfondimento sulle denominazioni organizzati dal Consorzio in collaborazione con AIS: "Quest'anno si è deciso di dedicare particolare attenzione agli operatori di settore, così come agli appassionati - spiega Lorella Zoppis, vice presidente del Consorzio e responsabile eventi e promozione, grazie a diversi seminari tematici e a una mostra fotografica 'I volti dell'Alto Piemonte', che sarà allestita nell'area adiacente all'enoteca e che presenterà al pubblico i produttori vinicoli del territorio".

I biglietti di ingresso ai banchi d'assaggio, aperti dalle 10 alle 19 sabato e domenica, ed alle masterclass sono disponibili sul sito http://www.tastealtopiemonte.it. (ANSA).